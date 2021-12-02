حازم إمام : كيروش أخطأ باستبعاد طارق حامد

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أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ بعدم إستدعاء طارق حامد لاعب وسط الزمالك في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

وقال إمام في تصريحات لقناة أون سبورت :" طارق حامد لاعب مميز ولديه خبرات كبيرة وكان لابد من الاستفادة منه حتى لو كلاعب بديل".

وأضاف :" الوضع الأن صعب للمنتخب بعد إصابة حمدي فتحي خلال مباراة لبنان والتي على أثرها قد يغيب عن مواجهتي السودان والجزائر".

وأوضح :" اللاعب المتاح حاليًا هو مهند لاشين ولكن خبراته قليلة وكيف يواجه نجوم كبار على غرار بغداد بونجاح لاعب الجزائر".