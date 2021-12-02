أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، نجاح إجراء عملية إصلاح كسر بمنشأ الرباط الصليبي الخلفي، وذلك للمرة الأولى بمستشفى الكرنك الدولي.

أجريت الجراحة لمريض يبلغ من العمر 24 عامًا، كان يعاني من آلام شديدة جدًا في الركبة، أثرت على قدرته على الوقوف وصعوبة في المشي، وعجزه عن ثني الركبة.

وقد نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى من تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير، بعمل فتح صغير خلف الركبة، وتُعد هذه العملية من الجراحات النادرة التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية، وقد تمت العملية بنجاح وخروج المريض بصحة جيدة للمتابعة في العيادات الخارجية بالمستشفى.

وقد تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض.