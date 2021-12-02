سويسرا تسجل 10 آلاف و467 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

سجلت سويسرا 10 آلاف و467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 26 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و25 ألفا و129 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 11 ألفا و548 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 11 مليونا و914 ألفا و527 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.