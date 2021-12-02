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تباين أداء الأسهم الآسيوية بنهاية التعاملات وسط مخاوف من متحور أوميكرون

د ب ا
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:16 ص

تباين أداء الأسهم الآسيوية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من التأثير الاقتصادي لمتحور "أوميكرون" بعد تشديد إجراءات السفر في بلدان عدة، واكتشاف أول حالة إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق، أعلنت وزارة النقل في اليابان - أمس - أن السلطات طلبت من شركات الطيران العالمية التوقف عن إجراء حجوزات جديدة لجميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد حتى نهاية ديسمبر، مع تشديد الضوابط الحدودية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس "كورونا".

وتأتي تلك الخطوة بعد تأكيد اليابان إصابة الحالة الثانية بـ "أوميكرون"، بعد يوم واحد من الإبلاغ عن أول إصابة لدبلوماسي من ناميبيا.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "نيكي" الياباني تراجعًا بنسبة 0.65% إلى 27753 نقطة، فيما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا 0.54% عند 1926 نقطة.

وتراجع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 0.09% إلى 3573 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي" 45.55 نقطة ليسجل 2,945.27 عند الإغلاق، كما زاد مؤشر تحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم "كوسداك" 0.28 نقطة ليبلغ 977.43.

 


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