تستعد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ لاستقبال الكريسماس، هذا العام بشكل مختلف، الذي يعيد للمدينة رونقها وبهجتها التي افتقدتها على مدار الفترة السابقة نظرًا لتراجع القطاع السياحي.

وظهرت الاستعدادات لأعياد رأس السنة هذا العام مبكرة تزامنًا مع زيادة توافد السائحين على مدينة شرم الشيخ، وارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بها.

من جانبه قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية بدأت تتزين استعدادًا لأعياد رأس السنة، من خلال الأشجار المزينة بالهدايا، والمجسمات المضيئة لبعض الحيوانات والأشجار وبابا نويل، ليس داخل المنتجعات السياحية فقط ولكن تعاونت كافة المنتجعات السياحية بكل قطاع في المدينة، وبدوا في وضع هذه الأشكال في الميادين والمناطق العامة داخل كل قطاع.

وأكد رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الخميس، أن كل الفنادق والمنتجعات السياحية بمختلف درجاتها، على أهبة الاستعداد لانطلاق احتفالات أعياد الميلاد، وسط فرحة غامرة بين العاملين بالقطاع السياحي، نظرًا للرواج السياحي التي تشهده المدينة خلال هذا الموسم السياحي الشتوي.

وأضاف أن جميع الفنادق والكافتريات تتنافس في تنظيم البرامج الترفيهية، والعروض، والحفلات الغنائية والاستعراضية لاستقبال عام 2022.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية، لإظهار المدينة بالمظهر اللائق بها كمدينة سياحية عالمية من نظافة وإنارة وتزين الشوارع، وإحكام القبضة الأمنية على كافة مداخل ومخارج المدينة، وتأمين السائحين خلال تنفيذ برامجهم السياحية، مع التأكد على جميع الفنادق بتشغيل أجهزة الكشف عن المتفجرات واتخاذ كل الاحتياطات الأمنية السليمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر قال رامي رزق الله، مدير قطاع سوهو سكوير بشرم الشيخ، إن شرم الشيخ استعادت رونقها وأضوائها من جديد، حيث تتنافس جميع القطاعات في استحداث أشكال ضوئية تبهر السائحين، منها الأشجار بمختلف أشكالها والديناصورات، وأقفاص الببغاء والرنة، إضافة إلى الحفلات الغنائية والاستعراضية التي تنطلق خلال احتفالات رأس السنة.

وأكد أن قطاع سوهو سكوير ابتكر مظاهر جديدة للاحتفال برأس السنة منها ما يكون خاص بالأطفال مثل موكب "الثلاثة ملوك"، وهو عبارة عن ثلاثة أشخاص يرتدون زى ملوك يركبون ثلاثة جمال ويسير بجوارهم بابا نويل، ويتجولون بين السياح فى الميدان ويوزعون الهدايا على الأطفال ويلتقطون الصور التذكارية معهم، إضافة إلى تنظيم "يوم العيلة " وهو عبارة عن برنامج لتقديم عروض للأطفال بمشاركة أسرهم مثل عرض الأراجوز و كاريوكا، ويشارك الأطفال خلاله بالغناء.

وأوضح مدير قطاع سوهو سكوير في تصريح له اليوم الخميس، أن جميع الفنادق السياحية تتنافس في تنظيم الحفلات والاستعراضات الغنائية التي يحيها أشهر النجوم العربية والأوربية التي يفضلها السائحين من مختلف جنسيات العالم، ووضعها على قوائم برامجهم الترفيهية لجذب أكبر عدد من السائحين خلال أعياد الكريسماس.

وأشار إلى أنه توجد حالة رواج السياحي بمدينة شرم الشيخ من مختلف دول العالم في سابقة لم نعهدها منذ سقوط الطائرة الروسية، وهذا الرواج السياحي يعود لجهود الدولة في الترويج السياحي لمصر، والمساعي التي يجريها المسئولين للنهوض بالقطاع السياحي من جديد على الرغم من ظهور وباء كورونا العالمي.