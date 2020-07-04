فتح باب التقدم لتسكين الطالبات بجامعة الأقصر

أعلنت الإدارة العامة للمدن بجامعة الأقصر، عن فتح باب التقدم لجميع الطالبات للسكن بمدن الجامعة، وذلك حتى يوم 7 من ذات الشهر.

وأوضحت إدارة المدن أنه يتم تلقي طلبات التسكين عبر الموقع الإلكتروني "نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية"، حيث أتيح للطالبات التسجيل على الموقع، خلال فترة تستغرق أسبوعًا، مشيرة إلى أن الأماكن الشاغرة حاليًا بمدن الطالبات فقط، وأن مدن الطلاب كاملة العدد.

يشار إلى أنه تمت مناقشة أوضاع التسكين، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، من جانب أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية برئاسة رئيس الجامعة، خلال منتصف نوفمبر الماضي.

وأكد أعضاء المجلس أنه تم تسكين الطلبة بجميع الأماكن الشاغرة، كما وافق المجلس على قبول الطلبات المقدمة للطالبات للسكن بالمدن الجامعية.

فيما شدد رئيس الجامعة على توفير المناخ التعليمي للدارسين، وتهيئة البيئة المناسبة للتحصيل الدراسي لأبناء الجامعة، والتسهيل على الطالبات في إنهاء إجراءات التسكين.