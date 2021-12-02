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اليوم بمهرجان القاهرة.. عرض فيلم النهر الذي يشارك بمسابقة آفاق السينما العربية

محمد عباس
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 11:53 ص

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي «النهر» الذي يشارك بمسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبدأ عرض الفيلم، في الساعة 3:30 عصرا، بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم.

و«النهر» من إخراج غسان سلهب.،
وتدور قصته حول رجل وامرأة على وشك مغادرة مطعم يقع في قلب الجبال اللبنانية، فوجئا بأزيز الطائرات المقاتلة على ارتفاع منخفض. من بعيد، يبدو أن الحرب تندلع مرة أخرى.

ويبدأ الرجل في البحث عنها بعد أن غابت عن أنظاره، وجدها على الجانب الآخر من الجبل، يغرقان معا في عمق الطبيعة التي تصبح طيفية بشكل متزايد، تماما مثل الخيط الرفيع الذي يربطهما.


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