إزالة 85 تعديا في 8 مراكز بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة البحيرة، عن إزالة 85 تعديا على مساحة 14535 متر مربع في 8 مراكز بالبحيرة.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 85 تعديا على مساحة بلغت 14535 متر مربعة بنطاق 8 مراكز عبارة منها تنفيذ عدد 23 قرار إزالة بمساحة 6795 مترا على نهر النيل منطقة البرج برشيد وتنفيذ إزالة 18 قرار بمساحة 5591 م بولاية النيل

بقريتي شابور وكفرسلامون بكوم حمادة.

وتابع المحافظ، تنفيذ 23 قرار إزالة بمساحة 544 متر ولاية حماية النيل بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وردم فب النيل وزراعات، وإزالة 3 تعديات بمساحة 510 أمتار بقري كوم القناطر والنخلة البحرية، وبركه غطاس بأبو حمص، وإزالة حالتي بناء مخالف بمساحة 250 مترا وحالة تعدٍ على حرم الري بمساحة 70 مترا بقرية سنهور بدمنهور.

وأشار المحافظ، إلى إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بقرية كوم زمران بالدلنجات، وإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 246 مترا بمنطقة شرق البوغاز بأبعادية قاسم بإدكو، وإزالة 12 تعديا بولاية النيل بمساحة 229 مترا بالرحمانية.