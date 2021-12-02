استقرار ثقة المستهلكين في اليابان خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، استمرار ثقة المستهلكين في اليابان خلال الشهر الماضي عند نفس مستواها في الشهر السابق.

وذكر مكتب الحكومة، أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل خلال الشهر الماضي 2.39 نقطة وهو نفس مستواه خلال أكتوبر الماضي.

ومن بين المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي ارتفع مؤشر نمو الدخل إلى 4. 39 نقطة ومؤشر التوظيف إلى 9. 42 نقطة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر استعداد المستهلكين لشراء السلع المعمرة إلى 8. 37 نقطة في حين تراجع مؤشر مستوى المعيشة بشكل عام إلى 1. 38 نقطة.

يذكر أن بيانات المؤشر اعتمدت على مسح أجري يوم 15 نوفمبر الماضي وشمل حوالي 8400 أسرة.