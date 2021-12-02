أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" "أوميكرون" لشخصين قادمين من الخارج.

وأفادت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن المسؤولين لم يعلنوا حتى الآن عن الأماكن التي عبر منها، الشخصان الحاملان للسلالة الجديدة، إلى الهند، أو إذا كانا حصلا على التطعيم من قبل أم لا.

كما أوردت الصحيفة قول رئيس المعهد الهندي للأبحاث الطبية بالرام بهارجافا، الذي طالب فيه المواطنين بعدم القلق والسرعة في التوجه للحصول على اللقاح، موضحًا أن البلاد في حاجة إلى زيادة نسبة الحاصلين على التطعيم، مُضيفًا: "لا تتأخروا في الحصول على التطعيم بالكامل".

يُذكر أن علماء في جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متحور جديد من فيروس "كورونا"، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء، إلى جانب الحكومة، عن قلقهم أزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث تحتوي هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.