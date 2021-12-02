إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة إنهاء فوريا للمحادثات النووية مع إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نافاتلي بنيت، إلى وقف المحادثات النووية مع إيران فورا على خلفية تقرير وكالة الطاقة الذرية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس.

واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، أمس الأربعاء، بالشروع في إنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة فوردو المحصنة، ما قد يقوض بشكل كبير المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وبشكل خاص المحادثات غير المباشرة بين طهران والوفد الأمريكي.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة فوردو المبنية داخل جبل، ما يقوض بدرجة أكبر الاتفاق النووي لعام 2015 أثناء محادثات إيران مع الغرب لإحيائه.