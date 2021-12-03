قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ النجاح الكبير الذي تحقق في قطاع الطاقة هو الإصرار على إصلاح منظومة الدعم.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" مع الإعلامي والكاتب خالد ميري على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ أن إصلاح الدعم حقّق نتائج إيجابية على عدة محاور، أولها تحقيق فوائض وصلت إلى عدة مليارات، مذكرًا بأنّ الدولة كانت تنفق 128 مليار جنيه كدعم في 2016، بينما يُقدر حاليًّا بـ18 مليارًا.



وأوضح الملا، أن ثروات الدولة كانت تُوضع تحت ضغط الدعم، ومن ثم تحدث عدة مشكلات نتيجة هذا الدعم.



وذكر من هذه المشكلات، بيع سلعة بأقل من تكلفتها وبالتالي لا تتحقق فوائض مالية، إلى جانب حدوث إهدار وإسراف في الاستهلاك، كما أنّ الأمر يمثّل دعمًا لمن لديهم قدرات مالية أكبر عمن هم أكثر احتياجًا.