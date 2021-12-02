بريطانيا: وزير الصحة يحث الجمهور على إجراء اختبار كورونا قبل حضور حفلات عيد الميلاد

شجع وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد البريطانيين على إجراء "اختبارات التدفق الأفقي" التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا قبل الذهاب إلى حفلات عيد الميلاد لمنع انتشار المرض.

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن وزير الصحة حث الجمهور على أن يكون الشعب البريطاني "عقلانيًا" خلال موسم الأعياد لتفادي انتشار المرض، مع اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة كارتداء الأقنعة في المتاجر وفي وسائل النقل العام، من أجل إبطاء انتشار متغير "اوميكرون".

وأفادت أن هناك قلق من الإجراءات الجديدة لمعالجة انتشار فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون"، والتي قد تؤدي إلى موجة من الإلغاءات للاحتفالات في فترة عيد الميلاد.