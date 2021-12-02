المرور على زراعات القمح لضمان خلوها من الأمراض بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم البدء في المرور علي زراعات القمح الشتوي بالمحافظة، وذلك لضمان عدم ظهور إصابات بالمحصول الاستراتيجي.

وقال المرسي، إنه تم المرور على مناطق لزراعات محصول القمح بقرى الشركة بمركز الخارجة، من خلال لجنة متخصصة ضمت الدكتور صلاح جميل، رئيس مركز البحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، والمهندس جابر عبد الخالق، مدير الإدارة الزراعية بالخارجة، والدكتورة حنان الطيب رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، مشيرا إلى عدم ظهور إصابات.

وفي سياق متصل، أكد المرسي، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالى من خلال الكارت الذكي وسط توافر الاسمدة والمتابعة اليومية للأرصدة على مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.