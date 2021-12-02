الرئاسي الليبي يؤكد استمرار دعمه لجهود إجراء الانتخابات في موعدها

أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، استمرار دعم المجلس للجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات في موعدها تكون فيها الكلمة للشعب؛ باختياره من يقود دفة البلاد والوصول بها لمرحلة الاستقرار والتنمية والازدهار.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء الكوني اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث تم بحث الصعوبات التي تعيق عمل المفوضية والخطوات المتخذة؛ لضمان إجراء الانتخابات بكل انسيابية بتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها، وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار.



ومن جانبه، استعرض النويري الإطار القانوني والدستوري الذي اعتمده البرلمان فيما يخص العملية الانتخابية لتمهيده الطريق لإجراء انتخابات نزيهة تقبل بنتائجها الأطراف المشاركة في العملية السياسية.



بدوره أشاد الكوني بالدور الهام للبرلمان والمفوضية فيما يخص الانتخابات.