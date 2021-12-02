متحف شرم الشيخ يعرض 3 قطع أثرية من اكتشافات سقارة

أعلن متحف شرم الشيخ، عرض 3 قطع أثرية مميزة، احتفالا باكتشافات سقارة التي تجري بأيدي مصرية خالصة، وبمناسبة مرور عام على افتتاح مُتحف شرم الشيخ، وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تحت شعار "أنت من تقرر"، للتصويت واختيار القطعة الأثرية المميزة لكل شهر.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جار عرض ثلاث قطع أثرية من اكتشفات سقارة، أحدها تمثال لقط من الخشب يقف على قاعدة خشبية عليه طبقة من البلاستر، نرى عليها زخارف و ألوان أهمها زهرة اللوتس على الجانبين، وترمز زهرة اللوتس الخارجة إلى المحيط الأبدي، و تمثل ارتباطها بمعبود الشمس، و الميلاد، والإحياء مرة أخرى.

وأوضح مدير المتحف في تصريح لـ "الشروق" اليوم الخميس، أن نحت هذا التمثال يؤكد ارتباط الإلهة باستت المُمثلة في هيئة القطة بإله الشمس، كما يوجد زخارف على الوجه و الأذنيين، وحول الرقبة، و أعلى الصدر بالمداد الأسود، ويصل ارتفاع التمثال إلى 58.5 سنتيمتر، والقاعدة خشبية.

وأشار إلى أن القطعة الأثرية الثانية عبارة عن تمثلان لقطتين من الخشب، وهما رمز المعبودة باستت عليهما طبقة من البلاستر و زخارف باللون الأسود والأصفر، ويوجد جعران باللون الأسود على رأس كلاهما، والذي يؤكد ارتباط المعبودة باستت بإله الشمس حيث يطلق عليه "خبري" و يمثل ميلاد الشمس وإعادة البعث.

وعن القطعة الأثرية الثالثة قال مدير المتحف إنها عبارة عن صندوق خشبي يدل على تابوت صغير من الخشب له غطاء بداخله مومياء لقط، ويوجد غطاء سطر رأسي من اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي ملونة باللون الأخضر و الأصفر داخل إطار ملون باللون الأصفر، وتبدأ الكتابة بـ BAstt di anx "باستت تُعطي الحياة" و ينتهي بـHtp BAstt "لترضى باستت".