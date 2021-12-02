سكان محليون: انفجارات عنيفة في صنعاء إثر سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف

هز دوي انفجارات عنيفة، اليوم الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارات جوية عنيفة شنتها مقاتلات التحالف مستهدفة مواقع متفرقة للحوثيين.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة النهدين المطلة على دار الرئاسة، جنوبي صنعاء، فيما استهدفت غارات أخرى قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.

ووفقا للمصادر، فإن مقاتلات التحالف مستمرة في التحليق منذ فجر اليوم حتى الآن.

ولم يعرف بعد ما إذا كان القصف قد أسفر عن خسائر من عدمه.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية، قد طالب في بيان سابق، المدنيين، بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفه.

بدورها، أكدت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين في خبر مقتضب، أن طيران التحالف شن سلسلة غارات جوية على مناطق في صنعاء ومحافظة صعدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن التحالف في ساعة مبكرة من صباح اليوم تنفيذ ضربات جوية دقيقة "لأهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء وصعدة، دمرت "ورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات بصعدة" و"استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية" لميليشيا الحوثي بصنعاء.