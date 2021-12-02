مسئول أوروبي: منطقة غرب البلقان منطقة إستراتيجية للاتحاد الأوروبي

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن منطقة غرب البلقان منطقة إستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن بوريل، خلال الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، في الجلسة المتعلقة بغرب البلقان، أن هناك ثلاثة من شركاء الاتحاد الأوروبي أيضا أعضاء في الناتو، وأن لدينا صلة قوية معهم، سواء من منظور التوسيع أو لأسباب أمنية، ولذلك فإن استقرار المنطقة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا.

وأعرب بوريل عن قلقه بشأن الحالة في البوسنة والهرسك، حيث شهدنا في الأيام الأخيرة توترات وبعض المحاولات لمحاولة التراجع عن 26 عامًا من السلام والاستقرار.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بوحدة البوسنة والهرسك كبلد واحد. وندعو الجميع إلى القيام بالإصلاحات اللازمة للحفاظ على هذه الوحدة وإصلاح قانون الانتخابات.

وفيما يتعلق بكوسوفو وصربيا، قال بوريل لقد شهدنا الكثير من التوترات في الأشهر الأخيرة، خلال الصيف، ولكن أصبح الوضع أكثر هدوءًا مؤخرًا، ولا تزال هناك حاجة للعودة إلى الحوار لاستئناف الحوار، ولا توجد طريقة أخرى لتحقيق الاستقرار في الوضع.