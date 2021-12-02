 واشنطن ترصد مكافأة لمعلومات تؤدي لاعتقال مهرب مخدرات بالمكسيك - بوابة الشروق
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واشنطن ترصد مكافأة لمعلومات تؤدي لاعتقال مهرب مخدرات بالمكسيك

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 5:42 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 5:44 ص

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة خوان كارلوس فالينسيا جونزاليز أحد كبار مهربي المخدرات بالمكسيك.
وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات له اليوم، إن جونزاليس ينتمي إلى شبكة "جاليسكو ـ الجيل الجديد" بالمكسيك وهي إحدى كبرى منظمات تهريب المخدرات التي تعمل حاليا بالمكسيك.
وأشار إلى أنه كان قد تم توجيه اتهام إلى فالينسيا جونزاليز على مستوى فيدرالي بالتآمر وتوزيع مادة خاضعة للرقابة لتوريدها إلى الولايات المتحدة واستخدام سلاح ناري خلال معاملة لمكافحة المخدرات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه للحكومة الأمريكية بالكامل لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة عالميا وخصوصا تلك الشبكة بالمكسيك.

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