سلوفاكيا تغري كبار السن لتلقي التطعيم بقسائم ضيافة بقيمة 567 دولارًا

تعتزم الحكومة السلوفاكية إرسال قسائم ضيافة بقيمة 500 يورو (567 دولارًا) لكبار السن الذين تلقوا تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 في محاولة لزيادة التطعيم في واحدة من أدنى دول الاتحاد الأوروبي في معدلات التطعيم، ومن اجل منع اجراء اغلاق في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء أن وزارة المالية السلوفاكية قالت في بيان اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على المكافأة لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا جرعات التطعيم، بما في ذلك الجرعة المعززة.

وستكون القسائم قابلة للاستبدال في الفنادق والمطاعم وصالونات الحلاقة والصالات الرياضية والأماكن الثقافية.

يشار إلى أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5ر5 مليون نسمة تخضع حاليا للاغلاق التام ، وذلك نظرا لان معدل الإصابات الجديدة هو من بين الأسوأ في العالم الآن.