 التموين: ضبط 3 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية في الأقصر - بوابة الشروق
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التموين: ضبط 3 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية في الأقصر

أرشيفية
أرشيفية
محمد راشد
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 3:34 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 3:34 ص

قامت مديرية تموين الأقصر بحملة بدائرة منطقة العديسات قبلي التابعة لمدينة الطود أسفرت عن ضبط كمية قدرها 3 أطنان مخصبات وأسمدة ومحسنات زراعية منتهية الصلاحية؛ حيث تم ضبط مخزن ومحل غير مرخصين ج، وبهما كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون أي فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

وبالتفتيش داخل المخزن تم العثور على كميات من المنتجات عبارة عن (كبريت زراعي- حمض فوريك- عبوات بوتاميت ماستر زراعي- مبيد زراعي فيجو 5% وغيرها، وجميع هذه المنتجات منتهية الصلاحية، وتقدر باجمالي وزن 3000 كيلو جرام (3 أطنان) .

تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرر المحضر رقم 6478 جنح المركز ضد المدعو «م. ا. م» .

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