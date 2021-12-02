الرئيس العراقي يدعو إلى تشكيل حكومة تعكس تطلعات العراقيين

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن البرلمان العراقي الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية كونه جاء بعد انتخابات مبكرة استجابةً لرأي عام وطني واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة في البلاد.

وقال الرئيس صالح، خلال استقباله وفداً ضمَّ نواباً مستقلين في البرلمان العراقي الجديد، إن هذه الأهمية "تستدعي تكاتف الجميع ورص الصف الوطني من أجل الشروع في هذه الاستحقاقات الكبرى وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين".

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وتأكيد أن استقرار البلاد وحماية أمن المواطنين أولوية قصوى، والشروع في عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، فإن 220 نائبا جديدا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 ، فازوا بعضوية البرلمان المقبل بينهم نحو 50 نائبا مستقلا.

وأوضحت الإحصائية أن نواب البرلمان العراقي الجديد، الذي من المؤمل مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليه، يتوزعون بواقع 234 نائبا من الرجال و95 من النساء.

واجتمع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، صاحب الأغلبية في المقاعد الفائزة بالانتخابات البرلمانية، بقادة قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بنتائج الانتخابات لبلورة تحالف جديد لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بالتعاون مع الأطراف السنية والكردية للسنوات الأربع المقبلة.

ومازال أنصار الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية يرابطون منذ شهرين عند مدخل المنطقة الخضراء بداخل خيم وسرادق للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في في العاشر من أكتوبر الماضي.