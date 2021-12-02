اقتحم 186 مستوطنًا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من ضمنهم طلبة في مدارس يهودية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الحرم، بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان، وزع على الصحفيين - : إن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة وجاء في خامس أيام عيد الأنواراليهودي "الحانوكاه"، والذي يرمز إلى إعادة تدشين ما يسمى المذبح في "الهيكل" المزعوم.

وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل"، دعت لتكثيف الاقتحامات المركزية والجماعية للأقصى، حتى الإثنين المقبل، برفقة كبار الحاخامات وتنظيم محاضرات واقتحامات احتفالية، وصلوات ومحاولات لإدخال شمعدان "الحانوكاه".

وسهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات المستوطنين عبر فرض إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات، في مدينة القدس عمومًا ومحيطُ البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.