فيتش تتوقع استمرار الأزمة المالية لشركات البناء الصينية لشهور

قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن مشاكل تمويل شركات التطوير العقاري والبناء الصينية قد لا تنتهي قبل شهور لتستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل، في حين يمكن أن تؤدي الظروف الحالية إلى مزيد من الصعوبات بالنسبة لهذه الشركات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير كتبه عدد من خبراء فيتش بينهم أدريان شينج القول، إن السيولة المالية في قطاع التطوير العقاري الصيني تعاني من الضغوط منذ يوليو الماضي عندما بدأت شركة إيفرجراند إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين المعاناة في الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضاف التقرير، أن هذه الضغوط على السيولة المالية ستستمر لبعض الوقت.

ومع إغلاق أبواب أغلب أسواق المال الخارجية أمام شركات التطوير العقاري الصينية فإن هذه الشركات قد تتمكن من مواصلة سداد التزاماتها اعتمادا على السيولة الداخلية، لكن هذا الحل لن يستمر لفترة طويلة حتى "بالنسبة لأقوى شركات التطوير العقاري" بحسب فيتش.

وتتوقع فيتش تراجع قيمة مبيعات شركات العقارات الصينية خلال العام المقبل بما يتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الحالي، كنتيجة جزئية لتراجع متوسط الأسعار بنسبة 5%.

في حين تتوقع فيتش، أن تكون مبيعات العام الحالي قريبة من مستويات العام السابق.