نائبة تطلب توضيح مخطط تطوير حديقتى الحيوان والأورمان

تقدمت عضوة مجلس النواب مها عبدالناصر، بسؤال برلمانى لكل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن: مخطط مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، مطالبة بتوضيح خطة التطوير كاملة بما تنطوى عليه من بيانات دقيقة، ومذكرة التفاهم بشأن تنفيذ المشروع بين الجهات المعنية.

وقالت النائبة فى سؤالها إن البيان المنشور من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضى بشأن تطوير الحديقتين يثير التخوف من تكرار تجربة حديقة المنتزه بالإسكندرية، إذ إن مخطط التطوير وقتذاك كان هدفه تحديث وتطوير الحديقة بأحدث الطرق العالمية؛ بينما شهدت التجربة الواقعية تدمير الحديقة، بحسب وصفها.

وشددت النائبة على ضرورة الحفاظ على الهوية المصرية وتجديد حديقة الحيوان والاستفادة من تاريخها وعمل افتتاح لها مرة أخرى وعمل أفلام وثائقية عنها وجعلها قلب القاهرة النابض والجاذب للسياحة والاستثمارات العالمية وتشغيل العمالة وخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى لإدارة الحديقة بشكل احترافى.

وأضافت النائبة: «تفعيلا لدورنا الرقابى على أعمال الحكومة، أرجو التفضل بإحالة سؤالنا هذا إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، من إحالته لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة، على أن تكون الإجابة عليه مكتوبة وفقا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ ــ بناء على طلبنا ذلك ــ، وفى ضوء طبيعة السؤال التى تقتضى توضيح خطة التطوير كاملة بما تنطوى عليه من بيانات دقيقة، ومشاركتنا مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ هذا المشروع بين الجهات المعنية».