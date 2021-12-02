قالت مصادر بالحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، إن الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في وسط فيتنام خلفت 18 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين، وسط المخاوف من مصرعهم.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المصادر، قولها في بيان أصدرته، إن هطول الأمطار قد خف، وأن الجهود جارية لتحديد مكان المفقودين، بينما تدمر العديد من المنازل وتضررت الطرق، حيث اضطرت السلطات إلى إغلاق بعض الطرق السريعة الوطنية بين المقاطعات والطرق المحلية بشكل جزئي.

وأظهرت صور، نشرت على مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، الطرق التي غمرتها المياه والأشخاص على متن القوارب يخوضون في مياه يصل ارتفاعها إلى الخصر.

وكانت المدن الشاطئية (فو ين) و(بنه دينه) ومقاطعة (داك لاك) الرئيسية لزراعة البن في فيتنام هي الأكثر تضررًا.

يشار إلى أن فيتنام عرضة للعواصف والفيضانات بسبب طول ساحلها، حيث تسببت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العواصف في الغالب، في مقتل 378 شخصًا العام الماضي.