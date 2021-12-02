قتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي، وأصيب آخر، اليوم الخميس، جراء اعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية /سانا/ في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل.