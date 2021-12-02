اتجاه لتخفيض عدد الجماهير في البوندسليجا

يتوقع هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين-فيستفاليا تقليص النسبة المسموح بها للحضور الجماهيري بشكل كبير في مباريات كرة القدم وذلك قبل الاجتماع الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم بين الحكومة الألمانية و رؤساء وزراء الولايات.

وقال فوست لشبكة "زد دي اف" التليفزيونية اليوم الخميس أنه سيكون هناك نقاشات موسعة حول هذا لملف ، حيث نفذت العديد من الولايات قيودها الخاصة ولكن يتم السعي إلى اتباع نهج موحد على الصعيد الوطني.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة إمكانية تقليص نسبة الحضور الجماهيري بين 50% و75% ، وأوضح فوست "أريد العدد الذي سيجلب القدر الأكبر من الحماية الصحية مع التدخل بشكل مناسب فيما يخص حقوق الأشخاص الملقحين".

ويلتقي بوروسيا دورتموند المنتمي إلى شمال الراين –فيستفاليا ، مع ضيفه بايرن ميونخ بعد غد السبت في قمة مباريات البوندسليجا.