حازم إمام : أفشة مظلوم مع كيروش

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يرى حازم امام أسطورة نادي الزمالك أن محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني مظلوم في ظل طريقة اللعب التي ينتهجها البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال إمام في تصريحات لقناة أون سبورت :" أفشة مظلوم في ظل طريقة اللعب .. فهو لاعب يجيد في المركز 10 وفي قلب الملعب وليس على الأطراف وهو الأمر الذي يقلل من إنتاج اللاعب".

وأضاف :" عانيت من نفس الأمر مع الألماني أوتوفيستر بعد العودة من الأحتراف كان لديه إصرار على وجود كلاعب وسط مهاجم على الطرف الأيمن ولكني كنت دائمًا ما أتسلل لوسط الملعب".

وأضاف :" البرازيلي كابرال قام بتغيير طريقة اللعب وأشركني كصانع العاب وقدمت معه كمستويات كبيرة".

وقدم إمام تقديره لأفشه لمحاولته المستمرة في خوض المباريات وفقًا لرؤية المدرب ولكنه مظلوم على حد تعبير نجم الزمالك السابق.

ويرى إمام أنه في حال إصرار كيروش على طريقة اللعب عليه الدفع بلاعبين يتناسبوا مع طريقة اللعب مثل أحمد سيد زيزو في الجهة اليمني وأحمد رفعت في الجهة اليسرى.