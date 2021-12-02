وكيل سياحة البرلمان: مشروع قانون المنشآت الفندقية يستهدف تيسير التراخيص على المستثمرين

الطيبى: تعدد الجهات الرقابية على الفنادق يعوق سير العمل وسرعة إنجاز التراخيص

قال وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أحمد الطيبى، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين المهمة التى تستهدف تيسير التراخيص على المستثمرين، وجارٍ إعداد الملاحظات البرلمانية على مشروع القانون.

وأضاف الطيبى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة استمعت لآراء المتخصصين فى المجال السياحى حول مشروع القانون على مدار يومين الاثنين والثلاثاء الماضيين، وسيتم الأخذ بها أثناء مناقشة مشروع القانون للوصول إلى أفضل صيغة.

وذكر أن اللجنة استمعت للمستثمرين فى قطاع السياحة وذلك من أجل تيسير عملية الاستثمار والتراخيص على المستثمرين بسهولة، مشيرا إلى إرسال مشروع القانون لعدة جهات أخرى كغرف الفنادق السياحية والمنشآت السياحية وكبار المستثمرين وذلك من أجل عرض القانون عليهم والأخذ برؤيتهم حول مشروع القانون وإرسال ذلك للجنة عن طريق تقارير مكتوبة.

وطالب الطيبى، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هى الجهة الوحيدة الرقابية على المنشآت الفندقية والسياحة، وهى التى تقوم بتحصيل جميع الرسوم المقررة على الفنادق وتتعامل مع الجهات الرقابية الأخرى؛ بهدف تسهيل الإجراءات وتوحيد المعايير الرقابية على المستثمرين والتعامل مع جهة واحدة فقط.

ولفت النائب إلى أنه عندما يتم ترخيص منشأة فندقية وسياحية يتم التعامل مع 27 جهة رقابية، وهو ما يمثل صعوبة فى الانتهاء من ذلك فى أسرع وقت، موضحا أن تعدد الجهات الرقابية على الفنادق يعوق سير العمل وسرعة إنجاز التراخيص والأوراق اللازمة لتشغيل تلك المنشأة وذلك بسبب أن كل جهة لها معايير مختلفة عن الجهة الأخرى.

وذكر الطيبى أن الهدف من مشروع القانون عمل شباك واحد للتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحة، مشيرا إلى استمرار اللجنة بالتعاون مع اللجان المشتركة وهى الإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، فى عقد جلسات الاستماع؛ لعرض الرؤى والأفكار حول مشروع القانون فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، وفى النهاية ستقوم اللجنة بعرض رؤيتها حول مشروع القانون وإرساله إلى اللجنة العامة للبت فيه.