فوز رفع الأثقال في بني سويف بالمشروع القومى للموهبة والمحافظ يقدم التهنئة للاعبين

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبى رفع الأثقال وألعاب القوى بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، مرحلة الواعدين بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن اللقاء التقييمي التنافسي، للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى للواعدين وأبطال الواعدين، التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذى أقيم بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي.

من جهته لفت مصطفى إبراهيم، مدير عام الشباب والرياضة، إلى فوز لاعبي رفع الأثقال "محمد عبد المنعم سيد، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وعمرو البطل غنيم، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وأحمد حمدي توفيق بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وعبدالله سيد عبد الحميد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحبيبة رمضان شحاتة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ومحمد مصطفى محمد، بالمركز الثانى والميدالية الفضية، وعبدالقادر محمد عبد القادر بالمركز الثانى والميدالية الفضية"، تحت قيادة مدربى المشروع الكابتن أحمد محمد عبد العزيز، والكابتن أحمد ربيع، وإداري المشروع أحمد ممدوح أحمد.

وفي ألعاب القوى، فاز اللاعبون: "حمزة محمود بالمركز الأول والميدالية الذهبية وثب ثلاثى، وسيف الله حازم بالمركز الأول والميدالية الذهبية قرص، وعلى عصام الدين بالمركز الأول والميدالية الذهبية 400 م ح، وأدهم صفوت بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى الوثب العالى، وحسام عبد النبى بالمركز الثانى والميدالية الفضية 100م ح، وعبد الحليم أحمد المركز الثالث والميدالية البرونزية 100 م عدو، ومحمد عبد الناصر المركز الثالث والميدالية البرونزية وثب طويل، ومحمد معوض المركز الرابع 1500م، والفوز بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى تتابع 4/100 متر"، وذلك تحت قيادة مدرب الفريق الكابتن أشرف يحيى، وإداري الفريق إيمان جابر.