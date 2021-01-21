هولندا تسجل 18 ألفا و595 إصابة جديدة و46 حالة وفاة بكورونا

سجلت هولندا 18 ألفا و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 46 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و703 آلاف و52 إصابة، والوفيات إلى 19 ألفا و909 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و636 ألفا و432 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.