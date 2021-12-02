أفاد صندوق النقد الدولي بأنه لا يستبعد انهيار الاقتصاد في بعض الدول إذا لم تتخذ مجموعة العشرين إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول والحد من تداعيات جائحة "كورونا" التي لا تزال خارج السيطرة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ومديرة الاستراتيجية في الصندوق سيليا بازار باسيوجلو، في بيان مشترك نقلته إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الخميس، "قد يكون هناك انهيار اقتصادي في بعض الدول إلا في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشرين تسريع إعادة هيكلة الدين وتعليق خدمة الديون بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة".

وشددت المسؤولتان في المؤسّسة النقدية العالمية على أّنه من الضروري أن تضع الأطراف الدائنة الخاصة تخفيف الدين موضع التطبيق بشروط مماثلة.

وأشارت إلى أن انتشار متحورات جديدة لفيروس "كورونا" قد يعيق النشاط الاقتصادي أكثر، داعية إلى تحرك متعدد الأطراف لمكافحة انعدام المساواة بشأن اللقاحات على الصعيد العالمي ولدعم تسوية سريعة ومنظمة لسداد الديون.