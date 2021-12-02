«بلومبرج»: ولي عهد السعودية يخطط لزيارته الأولى لسلطنة عمان

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدرين مطلعين أن ولي العهد السعودي يعتزم القيام بأول زيارة له لسلطنة عمان خلال الأسابيع المقبلة، في إشارة أخرى على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين.

وستكون زيارة الأمير محمد بن سلمان، هي ثاني زيارة خارجية له منذ بدء جائحة كورونا، بعد زيارة قصيرة لمصر في وقت سابق من العام الجاري.

ولفتت بلومبرج إلى أن علاقات السعودية مع سلطنة عمان لطالما اتسمت بالفتور بسبب العلاقة القوية بين السلطنة وإيران، إلا أنها تعززت أكثر خلال العام الماضي.

واعتبرت الوكالة أن ذلك يمثل هدية اقتصادية محتملة لسلطنة عمان، التي تكافح لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وفتحت وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد العام الماضي فرصة للتغيير، بعدما حكم بلاده لخمسة عقود.

وكان السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق سافر إلى السعودية في وقت سابق من هذا العام، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.