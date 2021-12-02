الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تكرار سيناريو الإجلاء من مطار كابول في إثيوبيا

قالت الأمم المتحدة إن العنف الطائفي يهدد بتقسيم إثيوبيا، مشيرة إلى إمكانية تكرار مشهد فوضى مطار كابول في أديس أبابا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

ونقلًا عن وكالة «وريترز» للأنباء، قالت الأمم المتحدة في إثيوبيا إن القتال والجفاف دفع البلاد بصورة أكبر إلى «حافة الهاوية»، لافتة إلى نزوح الآلاف؛ نتيجة الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة وقوات تيجراي في إقليمي أمهرة وعفر.

وأضافت أن ما يقرب من 26 مليون إثيوبي يحتاجون إلى مساعدات، وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية في أديس أبابا.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن «إثيوبيا هي الأكثر إثارة للقلق من حيث الحاجة العاجلة للمساعدات»، موضحًا أن «400 ألف شخص اعتُبروا معرضين لخطر المجاعة بالفعل في مايو الماضي».

وأشار إلى استمرار القتال العنيف في أديس أبابا حيث تقاتل القوات الحكومية قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي اقتربت من العاصمة أديس أبابا، معقبًا: «لكن القدرة على التعامل مع إثيوبيا المنهارة يكاد يكون من المستحيل تخيلها».