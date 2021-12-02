اتهام الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بالتجسس غير القانوني على آخرين

تم اتهام الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، الذي حكم البلاد خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019، بالتجسس غير القانوني على آخرين، فيما يتعلق بالغواصة "إيه آر إيه سان خوان" التي غرقت في عام 2017.

ولم يأمر القاضي الاتحادي، مارتن بافا، باحتجاز ماكري قبل المحاكمة، ولكنه فرض حظرا بقيمة 100 مليون بيزو (أي ما يعادل نحو 990 ألف دولار)، على أصول رجل الأعمال.

وبالإضافة إلى ذلك، من غير المسموح لماكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى شيلي، أن يغادر الأرجنتين بعد عودته.

ويُتهم الرئيس السابق بمسؤوليته عن التجسس بصورة غير قانونية، على أقارب جنود مصابين.

وكانت الغواصة "إيه آر إيه سان خوان" اختفت في نوفمبر من عام 2017، بينما كان على متنها 44 بحارا، كانوا مسافرين من أوشوايا في أقصى جنوب الأرجنتين، إلى مار ديل بلاتا على ساحل المحيط الأطلسي.