قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم مناقشة تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني، بعد تعميمها منذ بدء العام الدراسي الحالي، وتقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب خلال فترات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.



وأضاف أن نسبة رفع المقررات الإلكترونية على منصة My Courses وصلت إلى 100%.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس الجامعة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي يوثق إنجازات الجامعة خلال شهر نوفمبر 2021.



ولفت إلى ضرورة الانضباط والالتزام من جانب أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، مع تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس كل وفق تخصصه لمدة أربعة أيام على الأقل داخل الكليات والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة، وضرورة المتابعة من جانب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع وجود نظام للمحاسبة يتمثل في خصم الساعات الزائدة والجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في حالة تواجدهم أقل من أربعة أيام كل حسب تواجده وعلى مجالس الأقسام والعمداء الالتزام بقرار مجلس الجامعة.



وقال، إنه تم تكريم الطالبة نيرفانا السيد عبد النعيم الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، لحصولها على الميدالية الذهبية فى مسابقة كأس مصر للجمباز والتقاط بعض الصور التذكارية مع الطالبة، وتهنئة الطالب مصطفي وائل أحمد حسين الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية شعبة تدريب رياضي، لحصوله على المركز الثالث فى في بطولة كمال الأجسام فيزيك، وتكريم الدكتور حسام محمد أحمد إسماعيل بكلية الآداب لفوزه بجائزة من إحدى الجامعات.



وأعلن طنطاوى، أنه تمت الموافقة على مقترح مجلس شؤون التعليم والطلاب على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 كالتالي:



تعقد الامتحانات العملية بالكليات السبت 25 ديسمبر، امتحانات التخلفات بالكليات من 1 حتى 5 يناير، والامتحانات النظرية بالكليات الأحد 9 يناير طبقاً لظروف كل كلية.



وتم مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك بإضافة بند جديد برقم (4) إلى سادساً من المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.



وقال طنطاوى، إنه خلال جلسة مجلس الجامعة تم منح اللقب العلمي للدكتور أحمد ثابت عبد المنعم إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان تخصص" بيولوجيا أسماك" بكلية العلوم- لوظيفة أستاذ بذات القسم والكلية، ومنح اللقب العلمي للكتور عبد الله عبد اللطيف محمد عبد الله المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية بكلية التربية الرياضية، لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.



وتعيين الدكتور رشا محمد أمين محمد نصار المدرس المساعد بقسم علم الفيزياء" تخصص فيزياء الجوامد التجريبية" بكلية العلوم في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، تعيين الدكتورة إيمان أوسامة إبراهيم عبد المعز المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب "تخصص علم نفس الشخصية" بكلية الآداب في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، وتعيين الدكتور هاني عيد علي عوض، المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب "تخصص التاريخ اليوناني والروماني بكلية الآداب في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، ومنح درجة الماجستير لعدد (5) طلاب بكليات العلوم والآداب والطب البيطري.



منح درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية للطلاب الناجحين بالسنة النهائية في امتحان دور نوفمبر2021 ، ومنح الدبلوم الخاص في التربية تخصص (علم النفس التربوي) للطلاب الناجحين في امتحان دور سبتمبر 2021، ومنح الدبلوم المهنية في التربية تخصص (تكنولوجيا التعليم) للطلاب الناجحين في امتحان دور سبتمبر 2021، ومنح الدبلوم المهنية في التربية تخصص (التربية الخاصة) للطلاب الناجحين في امتحان دور سبتمبر 2021.



ومنح الدبلوم المهنية في التربية تخصص (الإدارة التربوية والمدرسية) للطلاب الناجحين في امتحان دور سبتمبر 2021م

ومنح الدبلوم العامة في التربية (نظام العام الواحد) للطلاب الناجحين في امتحان دور سبتمبر 2021.