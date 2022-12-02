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مصر
بعد أزمة المحامين.. طلب إحاطة في النواب ضد إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية
وزيرة التخطيط: تعليم الشباب هو حجر الزاوية لاقتصاد ومجتمع أكثر ابتكارا وشمولية ومرونة
الرئيس السيسي: كونوا مطمئنين على بلدكم مصر
شكري يؤكد تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للإيفاد لدعم مشروعات التنمية
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رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك إمكانية للتوصل لحل مع بريطانيا بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
حركة فتح: المونديال أظهر حجم تأييد الشعوب لفلسطين وعزلة إسرائيل دوليا
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لاعبو المغرب: فخورون بما حققناه ونشكر الجماهير ومستعدون لأي منافس
بعد الخروج المدوي من كأس العالم.. صحف ألمانية: البطل يرحل منكس الرأس
كأس العالم.. اعتزال دولي جماعي لنجوم تونس بعد توديع البطولة
رأي
فن
حفل لفرقة على مر الأجيال على مسرح سيد درويش بالإسكندرية
نجوم الضمة البورسعيدية يتألقون على مسرح قصر ثقافة بالمدينة الحرة
أحمد شيبة ينشر صورته برفقة أحد العمال: تعالى يا ابني أنا كنت بنام على الرصيف
انطلاق تصوير مسلسل «بابا المجال» استعدادا لعرضه في رمضان 2023
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وزير التموين الأسبق: ننتج 5 ملايين طن أرز سنويا ولدينا فائض مليون طن
قيادات حزبية وعمالية: مدينة المنصورة الجديدة أحد أهم شرايين التنمية بساحل مصر
هالة السعيد: التبادل العلمي مع الجامعات العالمية يتفق مع توجهات الدولة
حوادث وقضايا
تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محور شمال الأقصر
تشيع جنازة 10 من ضحايا لقمة العيش بأبو المطامير لقوا مصرعهم في حادث على طريق القاهرة - الإسكندرية
إصابة 5 عمال في حادث تصادم سيارة وتوكتوك أعلى الإقليمي
النيابة تحقق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس بشبين الكوم بسبب أدخنة مصنع مجاور