روسيا تنجح في إطلاق صاروخ اعتراضي جديد مضاد للصواريخ الباليستية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، نجاح قواتها الجوية في إجراء تجربة إطلاق صاروخ اعتراض جديد من نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية (إيه بي إم).

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان لها اليوم - أن الفريق القتالي لقوات الدفاع الجوي وقوات الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية التابعة لقوات الفضاء أجرى تجربة إطلاق ناجحة أخرى لصاروخ جديد لنظام الدفاع الصاروخي الروسي المضاد للصواريخ الباليستية في ساحة اختبار ساري شجان التابعة لقوة الصواريخ الاستراتيجية في كازاخستان".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال قائد تشكيل الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية الميجور جنرال سيرجي جرابشوك، إن الفرق القتالية أنجزت المهمة بنجاح وتمكن الصاروخ من ضرب هدف وهمي بالدقة المطلوبة.

وصرح القائد العام للقوات الجوية الروسية الكولونيل سيرجي سوروفكين - في وقت سابق - بأن بلاده تختبر قدرات نظام الصواريخ "إيه بي إم" المضاد للصواريخ الباليستية.