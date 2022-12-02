 وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالسكك الحديدية بألمانيا - بوابة الشروق
الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالسكك الحديدية بألمانيا

هاله (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:22 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:22 م
لقي موظف في السكك الحديدية الألمانية حتفه في حادث على أحد قضبان القطارات بمدينة هاله الألمانية ليلة الخميس/الجمعة.

وذكرت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أيضا جراء الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة صباح اليوم (التوقيت المحلي).

ولم تستطع متحدثة باسم الشرطة بعد أن توضح سبب تواجد الموظفين على قضبان السكك الحديدية وكيف وقع الحادث بالضبط.

وتم إغلاق خط السكك الحديدية أمام حركة المرور. وأفادت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقعها الإلكتروني صباح اليوم بحدوث تأخيرات بين هاله وإرفورت، مضيفة أن القطارات عالية السرعة حولت مسارها في كلا الاتجاهين وتأخرت نحو 30 دقيقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك