موسكو تنتقد قرار وارسو رفض مشاركة لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

انتقد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، قرار الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء داخل المنظمة في مدينة لودز البولندية، واصفًا القرار بـ"غير المقبول".



وقال لوكاشيفيتش -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "لقد كان قرار غير مسبوق ويحمل دوافع سياسية، ووجه ضربة خطيرة للغاية لصورة الدولة الموكلة لها أهم مُهمة تتمثل في رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام".



وأضاف أن "مثل هذه الأساليب تعتبر غير مقبولة ومدانة".