 القومي للمرأة يواصل تنظيم حملة 16 يوما مناهضة للعنف ضد المرأة - بوابة الشروق
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القومي للمرأة يواصل تنظيم حملة 16 يوما مناهضة للعنف ضد المرأة

مروة نبيل
مروة نبيل
حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 7:41 م

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، ضمن خطة المجلس بتنشئة جيل جديد من الفتيات، مناهضات للعنف ضد المرأة.

وأوضحت مروة نبيل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم تنظيم ندوة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، لتعريفهم بالحملة وأنواع العنف القائم على المرأة ونتائجه وكيفيه مواجهته، كما تم التنويه عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة للإبلاغ عن حالات التعرض للعنف، وكان ذلك وسط تفاعل من الطالبات اللائي قمن بطرح العديد من الأسئلة و الاستفسارات.

حاضر في الندوة الدكتورة عزة فوزي، والدكتورة مروة صالح عضوات المجلس القومي للمرأة، وميرفت الخلايلي مدير ادارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم.


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