بلينكن: سأشجع فرنسا إذا خرجت أمريكا من كأس العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، إنه سيشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم، إذا خرجت الولايات المتحدة قبل‭ ‬الفريق الأوروبي.

وأبلغ بلينكن القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: "أشجع منتخب الولايات المتحدة، لكن إذا لم يكن بوسعه الوصول إلى أدوار متقدمة، ففي هذه الحالة ‭‭‭'‬‬‬هيا أيها الزرق‭‭‭'‬‬‬"، في إشارة إلى بطلة العالم 2018، وفقا لوكالة رويترز.

وتأتي تعليقات بلينكن في ظل رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإظهار الروابط السياسية القوية بين الحليفين.

واستضاف بايدن ماكرون في البيت الأبيض في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه في أوائل عام 2021.

وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر يوم السبت، بينما تلعب فرنسا مع بولندا في اليوم التالي.