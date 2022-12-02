سجلت منتخبات قارة آسيا رقمًا قياسيًا في نهائيات كأس العالم 2022، بعد نهاية مبارياتهم في دور المجموعات من البطولة المقامة في قطر.

وتأهلت منتخبات أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان إلى دور الـ 16 من مونديال 2022، فيما ودعت منتخبات إيران والسعودية إلى جانب قطر منافسات البطولة من دور المجموعات.

ووصلت 3 منتخبات آسيوية إلى دور الـ 16 «ثمن النهائي» من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، منذ انطلاق البطولة في عام 1930.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي من المونديال مساء اليوم الجمعة، بعد تغلبه على نظيره البرتغالي بهدفين لهدف، في ختام مباريات دور المجموعات.