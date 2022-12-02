قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، محمد تقي، إن الإمارات تشهد اليوم عرسا، نظرا للاحتفال بالعيد الوطني الـ 51 للدولة الإماراتية، مشيرا إلى أن هناك علاقات راسخة وتاريخية تجمع بين مصر والإمارات.

ووجه خلال برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للشعب المصري العظيم على مشاركة الإمارات بعيدها الوطني، موضحا أن العلاقات بين مصر والإمارات راسخة منذ تأسيس الدولة.

وقال إننا نفتخر بالعلاقات الخاصة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، مشددا على أن مصر العمود الفقري للمنطقة العربية، كما أن مصر كانت الداعم الأول لكل الدول العربية منذ إنشائها.

وأشار إلى أن الشيخ زايد رحمه الله أوصى أبناءه بضرورة الحفاظ على العلاقة الخاصة بين مصر والإمارات، مؤكدا أن العلاقات مع مصر لها وضع خاص ولا تشبه أي علاقة مع أي دولة أخرى.

وأوضح أن مصر هي الأم وهي الثقافة والحضارة وهي أساس المنطقة العربية، لافتا إلى أن الشيخ محمد بن زايد استكمل مسيرة والده.

كما أكد أن علاقة الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد علاقة أخوية مرتبطة بالعلاقات الجذرية بين البلدين، موضحا أن هناك دعما عسكريا لا محدود بين البلدين.

