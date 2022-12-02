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اليمن.. مقتل وإصابة 7 مدنيين بهجوم حوثي غربي البلاد

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 9:17 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 9:17 م

قتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون، اليوم الجمعة، في هجوم شنه الحوثيون عبر طائرة مسيرة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر حكومي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، بأن "جماعة الحوثي شنت هجوما بطائرة مسيرة على تجمع للمواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة".

وأضاف المصدر أن" القصف الحوثي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين"، كما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين بينهم طفل.

ولم يعلق الحوثيون على تلك الحادثة حتى مساء الجمعة.

تأتي تلك الحادثة مع تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين مجددا في عدة جبهات، بعد فشل تمديد الهدنة بين الطرفين التي استمرت ستة أشهر وانتهت مطلع أكتوبر الماضي.

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