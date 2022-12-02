وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يفشلون في الاتفاق على بيان مشترك بشأن روسيا

على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، لم يتمكن وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من الاتفاق على قرار مشترك بشأن روسيا.

وقال الرئيس الحالي للمنظمة، وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، اليوم الجمعة، في ختام أعمال المجلس الوزاري في مدينة لودس البولندية، إنه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذا الأمر.

وقال راو، في إشارة إلى الحرب الدائرة: "إنه أصعب عام في تاريخ المنظمة، والسبب معروف".

وتتمتع كل من أوكرانيا وروسيا بعضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من بين 57 دولة هي مجموع أعضاء المنظمة.

ومع ذلك، عُقد الاجتماع في لودس دون حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي رفضت بولندا دخوله أراضيها.

وبدلا من ذلك، مثل روسيا ممثلها الدائم لدى المنظمة، ألكسندر لوكاشيفيتش.

انبثقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا، عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي تأسس عام 1975، والذي عزز الانفراج بين الشرق والغرب.

وفي أكتوبر الماضي، أدانت المنظمة الهجمات الروسية في أوكرانيا ووصفتها بـ"الإرهاب" ضد السكان المدنيين.