 وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يفشلون في الاتفاق على بيان مشترك بشأن روسيا - بوابة الشروق
الجمعة 2 ديسمبر 2022 8:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يفشلون في الاتفاق على بيان مشترك بشأن روسيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8:13 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 8:13 م

على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، لم يتمكن وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من الاتفاق على قرار مشترك بشأن روسيا.

وقال الرئيس الحالي للمنظمة، وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، اليوم الجمعة، في ختام أعمال المجلس الوزاري في مدينة لودس البولندية، إنه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذا الأمر.

وقال راو، في إشارة إلى الحرب الدائرة: "إنه أصعب عام في تاريخ المنظمة، والسبب معروف".

وتتمتع كل من أوكرانيا وروسيا بعضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من بين 57 دولة هي مجموع أعضاء المنظمة.

ومع ذلك، عُقد الاجتماع في لودس دون حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي رفضت بولندا دخوله أراضيها.

وبدلا من ذلك، مثل روسيا ممثلها الدائم لدى المنظمة، ألكسندر لوكاشيفيتش.

انبثقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا، عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي تأسس عام 1975، والذي عزز الانفراج بين الشرق والغرب.

وفي أكتوبر الماضي، أدانت المنظمة الهجمات الروسية في أوكرانيا ووصفتها بـ"الإرهاب" ضد السكان المدنيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك