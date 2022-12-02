تقييم فرقة الطفل للفنون الشعبية بالوادي الجديد لاعتمادها بهيئة قصور الثقافة

أعلن محسن حسب مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنه تم تقييم فرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة، في إطار إعادة تقييم واعتماد فرق جديدة للأطفال بفرق الكورال والفنون الشعبية على مستوى الجمهورية من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.



وذكر أن الفرقة قدمت عروضاً وتابلوهات فنية متميزة تحمل التراث والفلكولور الواحاتي، تدريب الفنان محمد جداوي.



وفي سياق متصل، قال حسب إنه في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وضمن احتفالات أعياد الطفولة، نظم قصر ثقافة موط بمركز الداخلة إحتفالية فنية بمناسبة أعياد الطفولة على مسرح قصر ثقافة موط، شملت فقرات للمواهب في إلقاء الشعر للمواهب، وعرض فني عن ترشيد الكهرباء، واوبريت "كن نظيفاً"، ومسرحية عن التغيرات المناخية، وأستعراضات للأطفال.