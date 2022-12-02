منظمة الصحة العالمية تدعو إلى مزيد من تخفيف قواعد مكافحة كوفيد بالصين

رحبت منظمة الصحة العالمية، بالعلامات الأولى التي تشير إلى أن الصين تخفف من استراتيجيتها الخاصة بـ"صفر كوفيد".



وقال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي في جنيف "يسرنا أن نعلم أن السلطات الصينية تعدل استراتيجياتها الحالية وتحاول بالفعل معايرة تدابير الرقابة التي تحتاجها الآن.. نريد حقا أن نرى هذا التعديل يحدث ويتسارع".



وذكر رايان أنه من المهم أن تستمع الحكومات إلى الناس في كفاحها ضد الوباء.



ومن ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه بعد عام من ظهور متغير أوميكرون، يوجد الآن مئات الأنواع من الفيروس.



وأوضح تيدروس أن 90% من سكان العالم محميون الآن بطرق مختلفة عن طريق العدوى أو التطعيم وأن نهاية الوباء تقترب.