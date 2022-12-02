 وزير إسرائيلي يُحذر من انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا حاول بن جفير تغيير الوضع بالأقصى - بوابة الشروق
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وزير إسرائيلي يُحذر من انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا حاول بن جفير تغيير الوضع بالأقصى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 3:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 3:08 ص

حذر وزير الأمن العام الإسرائيلي المُنتهية ولايته، عومر بارليف، اليوم الخميس، من أن خليفته المتوقع قد يثير انتفاضة فلسطينية واسعة النطاق إذا حاول تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي.
وكان "بارليف" يُشير إلى عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، الذي من المُقرر أن يتولى المنصب في الأسابيع المُقبلة.
وقال بارليف إنه نصح المُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بنيامين نتنياهو بوضع شخص آخر غير بن جفير في هذا المنصب الحساس الذي يسيطر فيه على شرطة إسرائيل، والتي تخضع حاليًا لاختصاص وزارة الأمن العام.
ونقلت صحيفة يديعوت آحرونوت عن بارليف قوله: "إذا كان هناك تغيير في الوضع الراهن في الحرم القدسي، فستحدث انتفاضة ثالثة"، معيدا إلى الأذهان أن الانتفاضتين الأولى والثانية شهدت هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين واشتباكات مع القوات الإسرائيلية بشكل شبه يومي.

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